M-Spordi pealik Wilson teatas rallisõpradele kurva uudise

Viimasel kahel hooajal on Wilsoni juhitud M-Sport MM-sarjas tõeliselt hästi esinenud. 2017 võttis Sebastien Ogier MM-tiitli ning koos Ott Tänakuga võideti ka tootjate arvestuses MM-tiitel. Lõppenud hooajal võitis Ogier taas sõitjate arvestuses MM-tiitli. Uuel aastal lahkub aga meeskonnast ka Ogier.

«Meil oli suurepärane läbisaamine ja me mõlemad nautisime koostööd. Mina jään Sebastieni igatsema ja usun, et tema jääb veidi ka meid igatsema. Sebastien oleks tahtnud ka meie meeskonnas jätkata, aga tal olid omad uued väljakutsed, mida ta vastu soovis võtta.»

«Meil on Fordi tehase poolt hea tugi ning plaanime autot ka uueks aastaks veelgi paremaks arendada. Me teame, et meil on masin, millega on endiselt võimalik MM-sarja rallidel võidu sõita ja nagu näha ka MM-tiitleid võita,» rääkis Wilson.

Rääkides uue hooaja eel sõitjatest, avaldas Wilson kurva uudise. «Uuel aastal me enam rajale kolme autot ei too vaid sõidame kahe masinaga. Usun, et Teemu Suninenist saab tulevikus staar, tal on head eeldused saada tippu, temaga koostöö jätkub. Samas oleme endiselt ka Elfyn Evansiga ühenduses,» seletas Wilson.