Colts oli plindris, aga vinnas end võidule. Mida teeb Steelers?

Colts jäi niru hooaja teinud Giantsi vastu ootamatult avaveerandil 0:14 kaotusseisu ja seetõttu oldi terve matši tagaajaja rollis. Isegi, kui võõrustajad lõpuks oma mängu käima said, ei andnud Giants oma soorituses järgi ja igale Coltsi punktisaagile oli neil vastus olemas – küll veidi kasinam, kuid see hoidis neid liidrikohal.

Colts haaras kohtumises juhtohjad alles oma päris viimasel rünnakul, kui Andrew Lucki ühelt meetrilt teele saadetud söödu püüdis 55 sekundit enne lõpuvile kõlamist väravaalas kinni Chester Rogers. NFLi ajaloo kõige resultatiivseim mängija, viimast nädalat 45-aastane lööja Adam Vinatieri lisapunktiüritusel ei eksinud ja see tõi Coltsile aasta viimases kodumängus 28:27 võidu.

Võit tähendab, et Coltsil on veel igati reaalne võimalus jõuda play-offi. Kas sinna viivale kohale tõustakse juba täna, selgub pärast Steelersi ja Saintsi mängu – esimesed peavad kaotama. Kui see tulemus läheb nihu, peab järgmisel nädalal kaotama kas Steelers või Baltimore Ravens. Colts ise mitte mingil juhul Titansile kaotada ei tohi.