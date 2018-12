Kommentaar: uue sähvatuse ootuses

Mööduva aasta kõige populaarsemas Eesti sportlases pole kahtlust – kui varem võisid Kelly Sildaru või Anett Kontaveit veel kuidagi Ott Tänakuga konkurentsis püsida, siis tänavu pani saarlane oma Toyota Yaris WRC mootori tööle ja kihutas koos Martin Järveojaga daamidel selgelt eest. Selles pole miskit imestada. Mootorisport on loodud olema dramaatilisem, kui peaaegu ükski teine spordiala ja autoralli ei saa küll populaarsuselt üle maailma vastu ringrajasõidule, eriti F1-sarjale, kuid viimaste suurimadki tähed nendivad, et rallimehed on eriline klass võidusõitjaid.

«Ma ei kavatse (ralliga) tegelema hakata, sest pean olema enda suhtes aus ning teadma, kus on mu piirid ja et mul pole selleks annet,» tõdes näiteks kahekordne F1-maailmameister Fernando Alonso, et tema pensionipõlv ralliradadel ei möödu.