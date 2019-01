Jalgrattaportaal: Tanel Kangertil on viimane võimalus esile kerkida

Tänavu pälvis EF Education First-Drapac p/b Cannondale kuus võitu, Cyclingnewsi prognoosi kohaselt pole suurt põhjust loota, et tuleval hooajal see number kasvaks, kirjutab Marathon100.com . Koosseisu arvestades on tegemist tiimiga, mis tahab olla tegija igal võidusõidul, kindlatesse valdkondadesse ei ole panustatud.

Cyclingnews pakub, et uusproffidel Luis Villalobosil ja James Whelanil ning Sean Bennettil (Hagens Berman Axeon) ja Jonathan Caicedol (Medellin) on piisavalt talenti, kuid küsib kohe: kas klubil on piisavalt võimekust, et neid arendada? Kangerti kohta öeldakse, et mehel on viimane võimalus esile tõusta enne, kui füüsiline võimekus langema hakkab.