Võrkpalli otsepilt: Rakvere võõrustab tabelinaabrite duellis Jekabpilsi

Enne mängu:

Mõlema jaoks on tegu tähtsa kohtumisega, sest tabelis ollakse kõrvuti. Kuuendal real asuval Rakverel on seitse võitu ja viis kaotust, neile seitsmendana järgneval Jekabpilsil on nii võite kui ka kaotusi kuus. Esimeses ringis võitis omavahelise mängu Rakvere, olles võõrsil tasavägise avageimi järel lõpuks parem 3:0.