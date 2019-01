Laupäeval otsepilt: Kalev/Cramo kohtub Ühisliigas Martin Müürsepa endise koduklubiga

Donaldas Kairyse hoolealused on pidamas tasavägist heitlust play-off’i koha nimel, paiknedes 6 võidu ja 7 kaotusega kaheksandal positsioonil. Hea märk on seegi, et viiendal kohal asuvast Astanast lahutab meid vaid üks võit, samal ajal kui üheteistkümnes meeskond Perm jääb Kalevist maha juba kolme võiduga.

Martin Müürsepa endine koduklubi Unics on alustanud hooaega seisusele vastavalt. Liigatabelis jagatakse koos Moskva oblasti Himkiga teist kohta, mõlemal on kirjas 10 võitu ja 2 kaotust. Kui esimene kaotus saadi just lähikonkurent Himkilt, siis detsembri keskpaigas jäädi üllatuslikult alla ka Permi Parmale. EuroCupi vahegrupiturniiril on Kaasan kogunud 2 võitu ja 1 kaotuse, paiknedes Andorra järel ning Peterburi Zeniidi ja Zagrebi Cedevita ees teisel kohal.