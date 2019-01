Kaheksa kuud ootust ja siis terve võrkpalliväega Hollandit vallutama!

Belgia laste käe läbi sai Eesti Brüsselis toimunud loosimisel alagrupikaaslasteks Poola, Hollandi, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro. Kahtlemata hea valik – eriti kui arvestada, et teine lauale jäänud variant oli heidelda Prantsusmaa, Itaalia ja Bulgaariaga. Meie kuuiku heitlusi võõrustavad Hollandi linnad Amsterdam ja Rotterdam, kuhu fännidel kindlasti mugav reisida.

Septembrikuise sihtkoha õnnestumist kiitis ka Eesti koondise kaptenist raudvara Kert Toobal, tõsi, veidi teise nurga alt. «Võõrustajatest soovisin esimese valikuna kindlasti vastu saada Hollandit. Sellega läkski hästi. Neil treener just vahetus ja kuuldavasti on mõned mängijad karjääri lõpetanud,» põhjendas 39-aastane sidemängija. Nurgaründaja Robert Täht nõustus temaga, ent lisas: «Äsjasel MMil mängis Holland samas väga hästi, võites Brasiiliat ja Prantsusmaad. Aga sellegipoolest kindlasti parem variant kui näiteks Prantsusmaa.»

Mõlemad meie koondise liidrid rõhutasid samas: viiendast tugevusgrupist fortuuna toodud Ukraina on keeruline pähkel. «Ukraina on vastik vastane,» sõnas Toobal, ja lisas: «Tšehhi on tugev, aga jõukohane. Montenegrol leidub materjali, aga seni pole nad seda eriti mängima saanud.»

Mõistagi ei saa üle ega ümber Poolast. «Mulle väga meeldib, et just Poola tuli. Ikkagi valitsev maailmameister ja vägev meeskond. Eriti kui arvestada, et maailma parim võrkpallur Wilfredo Leon suvel ka veel nendega liitub,» kirjeldas Täht.

Toobal üldistas: «Meie eesmärk jääb samaks: pääseda kindlasti alagrupis nelja hulka ja saada ka võimalikult hea koht. Usun, et oleme suutelised heitlema Poola järel teise koha nimel. Kui õnnestub, hakkame jupikaupa edasi vaatama.»

Täht märkis oma vaatevinklist: «Kui paljudes gruppides peaks kolm tugevamat olema üsna selged, siis meie seltskond tundub olevat üsna ühtlane. Teisest viienda kohani läheb kõvaks andmiseks.»

Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu keskendub ennekõike edasipääsule kui muule. «See alagrupp võib pakkuda igasuguseid lõppseise. Tähtis on edasi saada, mitmendana, pole oluline. Vaadates vastaseid ja teades meie tugevusi, on see igati reaalne eesmärk. Peame leidma midagi uut, millega vastaseid üllatada,» märkis rumeenlane. Poola kohta lausus ta: «Suur väljakutse meeskonnale, ent suur maiuspala fännidele.»