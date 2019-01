Karjääri parima tulemuse teinud Tomingas: olen väga rahul!

Tomingas ise tänasest sõidust sellist tulemust oodata ei osanud. «See tuli tõesti üllatusena. No eks ma olen ikka väga rahul, esimesed punktid tulid ära,» lausus Tomingas alaliidu pressiteenistusele.

Lamadestiiru järel kõrget 11. positsiooni hoidnud Tomingas tundis end rajal hästi. «Esimesel ringil oli enesetunne ikka väga hea ning teisel samuti. Siiski teadsin, et pean natuke tagasi tõmbama, et viimase ringi ka vastu peaks,» analüüsis Tomingas suusasõitu.

Püstitiiru viimasel märgil tehtud eksimus liigselt Tomingat vaevama ei jäänud: «Midagi pole teha, et see viimane üles jäi. Ainus mõte oli, et täiega lõpuni.»