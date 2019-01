Tänak enne hooaja esimest rallit: keskendume tiitliheitlusele

«Meil on võistkonnas hea õhkkond ja meil õnnestus eelmisel hooajal palju areneda. Tuleviku jaoks on see hea,» lausus Tänak, kes saavutas mullu Toyota Yarisega neli rallivõitu, neist kolm järjest. Tänak triumfeeris Argentinas, Soomes, Saksamaal ja Türgis.

MM-sarja üldarvestuses kogus eestlane 181 punkti, kaotades kuuekordseks maailmameistriks kroonitud prantslasele Sebastien Ogier’le (M-Sport) 38 ja belglasele Thierry Neuville’ile (Hyundai) 20 silmaga.

Algaval hooajal sõidavad Tänaku kõrval Toyotas soomlane Jari-Matti Latvala ja põhja-iirlane Kris Meeke, kes vahetas välja Citroeniga käed löönud soomlase Esapekka Lappi. Üldplaanis pole võistkond muutunud. «See aasta tunnen end palju rahulikumalt, sest lähen teist aastat järjest hooajale vastu sama auto, samade inimeste ja võistkonnaga,» märkis Tänak.

«Keskendume tiitliheitlusele. Sarnane lähenemine oli ka eelmisel aastal, aga hooaja algus oli veidi keeruline, eriti rallidel, kus me ei teadnud, mida oodata – see muutis meie strateegia üsna keeruliseks,» selgitas Eesti rallisõitja. «See ei olnud lihtne, aga ma usun, et sel aastal on meil rallidest parem ülevaade.»

Tänakul on sihid kõige kõrgemad – maailmameistritiitel. «Meil on samad eesmärgid, aga seekord me vähemalt teame, mis vahendid on meil selle saavutamiseks. See teeb meie elu palju lihtsamaks. Saame rallideks paremini valmistuda,» ütles Tänak.