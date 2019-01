Neuville ei taha enam härrasmeeste mängu mängida

Thierry Neuville on viimased kolm hooaega lõpetanud WRC-sarja Sebastien Ogier’ järel teise kohaga. Ja belglasel on sellest kõrini. «Õppisime meeskonnana mullu palju. Et oleme strateegiates kõvasti agressiivsemad on midagi, mida peame seekord meeles pidama,» rääkis Hyundai liider WRC kodulehele.