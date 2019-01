Eesti noored alustavad JWRC sarja uhiuute autodega

Torn jääb oma debüüthooajaga JWRCs kokkuvõttes rahule. 25-aastane saarlane võttis Soomes esimese etapivõidu ning oli kuni viimase etapini MM-tiitli konkurentsis. Probleemide rohke Türgi ralli ta aga katkestas. Nii tuli debüüthooajal leppida lõpuks viienda kohaga.

«Tervikuna oli hooaeg kasulik. Õppisin väga palju, kuigi mõni õppetund kujunes üsna valusaks. Positiivselt poolelt võib välja tuua, et olime kiirusega eesotsas,» ütles Torn tagasivaatavalt.

Sellele hooajale on saarlase ootused kindlasti kõrgemad, kuid suure suuga ta midagi välja ei ütle. «Lähme teeme igal rallil oma asja. Eks siis näis, mis välja tuleb,» jäi ta tagasihoidlikuks.

FOTO: Tiit Sermann

22-aastase Poomi jaoks oli sellest hooajast JWRC-sarjaga liitumine loogiline. Mullu osales ta Soome MM-rallil oma R2 autoga. Tõsi, väljaspool JWRC arvestust, kuid tingimused olid täpselt samad, mis teistel noortel rallipilootidel. Kogemus kinnitas, et aeg on astuda karjääris järgmine samm.

Ken Torn FOTO: Karli Saul / SCANPIX

Tegelikult soovis Poom esimest korda MM-rallit sõitma minna juba 2014. aastal, kuid siis jäi asi raha taha. «Täna oli küsimus pigem selles, et saaksin autos vajaliku kindluse kätte. Soome ralli andis enesekindlust, et olen selleks sammuks valmis. Ei ole mõtet Eestisse liiga kauaks jääda,» tõdes Poom.

Kuigi Eesti teedel kihutamine oli end Poomi jaoks justkui ammendanud, tehti tänavu Estonian Junior Challenge klass sõitjatele eriti ahvatlevaks. Nii ei jäänud tal üle muud, kui plaane korrigeerida ja Eesti meistrivõistlused kavva võtta.

Kui viimasel kahel hooajal teenis Eesti noorteklassi võitja umbes 20 000 euro suuruse auhinnaraha, mida sai rakendada JWRC-sarjas võistlemiseks, siis tänavu see mitmekordistus.

JWRC klassi toetaja M-Sport, maailma üks suurimaid rehvitootjaid Pirelli ja Eesti Autospordi Liit ühendasid jõud ning panid klassi võitjale välja 90 000 euro suuruse auhinna. See teeb laias laastus pool JWRC võistlushooaja aastasest eelarvest. «Sellest oleks väga suur abi,» tunnistas Poom.

Kuigi ka Torn tunnistas, et 90 000 euro suurune auhind oleks magus, pole temal plaanis tervet Eesti hooaega kaasa teha. «Tegelikult seda plaani tõesti pole. Teeme kaks esimest talverallit kaasa, siis vaatame edasi,» ütles ta.

Roland Poom ja Ken Järveoja. FOTO: Karli Saul

Kui Torn osalebki Eesti etappidel valikuliselt, teeb see Poomist koduste meistrivõistluste juunioride klassi favoriidi. MM-sarjas on tema eesmärgid aga teistsugused. Kohe temalt suuri tegusid oodata ei maksa, sest JWRCs on lisaks kiirusele vaja ka kogemusi. Nende järele noormees lähebki.

«Ken tõestas, et Eestist tulevad kiired sõitjad, aga kogemuste puudus on meie puhul faktor. Esimesel hooajal lähme pigem läbi sõitma, kuid see ei tähenda, et rahulduksime viiendate ja kuuendate kohtadega. Tahame võimalikult palju olla poodiumikonkurentsis, aga verd ninast välja sõitma ei lähe,» ütles Poom.

Sellest hooajast sõidetakse JWRC sarjas uue ja senisest võimsama Ford Fiesta R2 autoga. Lisaks uuele kerele, pidurisüsteemile, käikudele ja vedrustusele töötab auto nüüd 200-hobujõulisel mootoril – 30 hobujõudu rohkem kui vanal R2 masinal.

«Saime seda Poolas proovida. Auto on nullist üles ehitatud ja näeb välimuseltki teistsugune välja. Tegu on väga hea ja kiire masinaga,» ütles Poom.

Torn kinnitas konkurendi juttu: «Autol on rohkem jõudu ja parem vedrustus. Sellega on nüüd mugavam sõita. Uue autoga kohanemine peaks olema sujuv.»

Nagu varemgi, käib JWRC-sarjas võitlus õige magusa auhinna nimel. Sarja võitjat premeeritakse päris oma Ford Fiesta R5-ga. Pirelli lisab tasuta rehvid ja sarja kütusepartner tasuta kütuse. Lisaks makstakse võitjale kinni järgmise hooaja WRC2-sarja osalustasud.

«See on väga motiveeriv auhind ja üks põhjus, miks me JWRCd sõidame,» ütles Torn, kelle kaardilugeja on Kuldar Sikk.