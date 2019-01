Porsche tuleb WRC-rallisid vallutama ja andis masina kahekordse maailmameistri kätte

Autoralli MM-sarjas on kõige tuntumad võistlusklassid WRC, tänavu loodud WRC2 Pro, WRC2 ja JWRC. Aga asfaldirallidel näeb vahel rajal käimas ka põnevaid masinaid, mida tavapäraselt rallidega ei seostaks. See on R-GT klass, kus hakkab järgmisest aastast tegusid tegema legendaarne autotootja Porsche.