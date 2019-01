10-aastane imelaps tuleb Simple Sessionile naiste seas võistlema

Kuigi Simple Sessionil on osalenud naisssoost tipp-rulatajaid (nt Leticia Bufoni Brasiiliast), siis päris eraldi võistlust pole neile Saku Suurhalli katuse all korraldatud alates 2005. aastast. Küll aga on Simple Session paar korda eraldi Sister Session võistlusel vastakuti pannud maailma parimad naistrikiratturid.

Tüdrukute rulasõidu staarina saabub Tallinna 10-aastane Sky Brown, kes on hetkel üks maailma noorimaid ja andekamaid professionaalseid rulatajaid. Juba 2-aastaselt rulatama hakanud Sky on veel liiga noor, et X-mängudel võistelda, kuid juba mainekatel profivõistlustel silma paistnud rulatüdruk loodab osaleda Tokyo 2020 suveolümpial. Lisaks rulatamisele tegeleb ta ka surfiga ning oskab suurepäraselt tantsida – viimast tõestas tüdruk USA telekanali ABC saate "Tantsud tähtedega" juunioride hooajal, mille ta läinud aasta lõpus võitis. Sky on juba jõudnud olla heategevusprojekti Skateistan rulasaadikuks ning käinud näiteks Kambodžas lastele rulasõitu õpetamas.