Brutaalselt aus Martin Dorbek: kõik peavad peeglisse vaatama!

VEF juhtis suuremat osa mängust, kuid veel viimasele veerandile läksid meeskonnad 58:58 viigiseisult. Järgnes aga krahh. «Tõesti väga halvasti mängisime,» ei hakanud Dorbek vabandusi otsima. «Kuidagi nende mäng üldse ei sobi meile. Me teeme täpselt samasugust eeltööd nagu teiste meeskondade vastu, aga see ei tööta. Tõesti suur pettumus.»

Mis siis VEFi mängu Kalevile nõnda ebamugavaks teeb? «Väga palju katteid, kogu aeg peab valmis olema, olemegi valmis mänguks, keskendusimegi aga no mõni vastane on selline.» sõnas täna 17 minutiga kaks punkti visanud ja kõik kolm kaugviset mööda pannud tagamängija. «Ma arvan, et oleme parem meeskond, aga kui neli korda järjest neile kaotada … Seeda on natukene liiga palju.»