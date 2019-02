Järelvaadatav: «Kelly – väike tüdruk, suure maailma kõige parem.»

«Ma tahan öelda, et see võistlus (MM) polnud tegelikkuses üldse väga lihte. Kõigepealt ei saanud ma Big Airis üldse võistelda, sest mul polnud üldse hoogu. Siis jäi pargisõiduvõistlus ära ja olin väga pettunud. Aga siis läks mul rennis väga hästi ja mul on selle üle väga hea meel. Suured tänud kõigile, kes mulle kaasa elasid ja toetasid. See tähendab mulle väga palju,» ütles Kelly ise lennuväljale kogunenud fännidele-toetajatele.