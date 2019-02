Otseblogi: tujutu Kontaveit kaotas Dubai tippturniiri avaringis esimese seti kiires lõppmängus

Kontaveidi ja Zhangi matš on kavas kolmanda väljaku teise mänguna, millest esimene algab Eesti aja järgi kell 10.

15. asetusega Kontaveit on võitnud Zhangi vastu seni mõlemad peetud kohtumised. Kui 2018. aastal alistas eestlanna Zhangi kõvakattega Wuhani turniiril 16 parema hulgas tulemusega 6:4, 4:6, 6:1, siis 2015. aastal Kanadas peetud Vancouveri ITFi turniiri avaringis lahkus väljakult samuti võitjana Kontaveit, kes teenis toona 3:6, 6:4, 6:1 võidu.

Kui 23-aastast eestlannat saadab Dubais edu, siis teises ringis läheb ta vastamisi tšehhitari Barbora Strycova (WTA 48.) ja hispaanlanna Carla Suarez Navarro (WTA 26.) vahelise matši võitjaga. Kolmandas ringis võib Kontaveit kohtuda aga maailma esireketiga, jaapanlanna Naomi Osakaga, kes on avaringis vaba ning läheb teises ringis vastamisi kas prantslanna Kristina Mladenoviciga (WTA 67.).

Premier 5 kategooriasse kuuluvast Dubai turniirist on WTA kalendris tähtsuselt kõrgemal kohal vaid Premier Mandatory turniirid. Maailma edetabeli esikümnest on Dubais kohal kõik välja arvatud 2017. aasta US Openi võitja, ameeriklanna Sloane Stephens (WTA 3.).