City poolkaitsja de Bruyne: nelja tiitli võitmine on pea võimatu ülesanne

Manchester City on inglismaa kõrgliigas võitlemas esikoha nimel Liverpooliga, samas ollakse liigakarikas jõutud finaali, kus pühapäeval kohtutakse Chelsea'iga. Meistrite liigas on kaheksandikfinaalis vastaseks Schalke. Just Meistrite liiga tiitlist tunneb City klubi ilmselt enim puudust, samas kui de Bruyne peab kõikide tiitlite võitmist veidi utoopiliseks.

«Meie eesmärgiks ei ole võita nelja tiitlit, meie eesmärk on ikkagi igat kohumist eraldi võita. Sellist eesmärki nagu nelja tiitli võitmine ei saa ühele meeskonnale lihtsalt püstitada,» rääkis de Bruyne BBC-le.

«Me oleme hetkel väga õnnelikud selle üle kus me oleme ning me üritame iga mänguga jätkata oma head hooaega. Aga nelja tiitli võitmine on praktiliselt võimatu ülesanne,» rääkis de Bruyne.