Soome rallitalent käib Ott Tänaku jälgedes?

Pikka aega M-Sporti rallimeeskonna eesotsas olnud Malcolm Wilson loobus senisest rollist ja keskendub edaspidi M-Sporti kui organisatsiooni juhtimisele. Tema asendajaks sai Richard Millener, kelle Postimees Rootsi rallil kinni püüdis, et paar sõna juttu rääkida. Muuhulgas sõnas tiimipealik, et Sunineni senine käekäik on äraütlemata sarnane eestlase Ott Tänaku karjääriga – viimase tähelend algas samuti M-Sportist. Lisaks spekuleerib Millener, et asjade sobival kokkulangemisel võib Tänak nendega taasliituda.