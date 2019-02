Rootsi MM-ralli korraldajad vihastasid Tänakut ja Latvalat

WRC-sõitjadon juba ammu kurtnud, et historicute sõidujooned on erinevad ning nad muudavad teeolud eriti just talverallidel omajagu kehvemaks. WRC-sõitjad juhtisid sellele probleemile tähelepanu juba eelmisel aastal ning tänavuse ralli eel tõi selle esile ka rahvusvahelise autoliidu (FIA) ohutusdelegaat Michele Mouton, kuid õppust sellest ei võetud. Rootsi ralli korralduskomitee juhi Glen Olssoni sõnul pole muudatusi oodata ka järgmiseks aastaks.

«Kui võtaksime historicud ära, siis stardiksid WRC-masinad ikka peale Juniorite klassi ning nemad ei võta ju ka samu jooni,» rääkis Olsson portaalile Autosport. «Kui historicud kahjustavad teid või tekitavad turvalisusprobleeme, siis me võtame nad ära. Meil on olnud keerulisi olusid, aga ma ei usu, et oleksime WRC-masinaid ebaõiglaselt kohelnud. Vähendasime sel aastal historicute arvu 63 pealt 50le,» lisas ta.

Rootsi ralli võitja Ott Tänaku sõnul peaksid Historic klassi masinad rajale pääsema alles siis, kui WRC-autod on ühte kiiruskatset juba kaks korda läbinud, isegi kui see leiab aset öösel.

«Kui nad sõidaksid pärast teist läbimist, siis poleks meie jaoks mingit probleemi,» rääkis eestlane. «Ma ei mõista, miks nad ei tee seda. Kui vaadata tagasi ajalukku, siis toimus see kõik öösel! Praegune olukord kahjustab nii teid, võistlust kui ka kõike muud,» lisas Tänak.

Tänaku juttu kiitis takka ka tema Toyota meeskonnakaaslane Jari-Matti Latvala, kes on ise tulihingeline Historicu masinate poolehoida. «See teeb teed väga keeruliseks. See pole hea. Nii on raske hoida auto tagaosa õigesti sõidujoones, kui teeolud on sellised. Ma armastan neid masinaid, aga midagi tuleb ette võtta,» tõdes soomlane.

Autoralli MM-sarja kolmas etapp Mehhiko ralli on kavas 7.–10. märtsini.

MM-sarja üldseis sõitjate arvestuses:

Ott Tänak (Toyota Gazoo Racing WRT) 47 punkti Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis WRT) 40 Sébastien Ogier (Citroën Total WRT) 31 Kris Meeke (Toyota Gazoo Racing WRT) 21 Esapekka Lappi (Citroën Total WRT) 19 Sébastien Loeb (Hyundai Shell Mobis WRT) 18

MM-sarja üldseis tiimide arvestuses: