Halb reklaam Nikele: tulevasel NBA-lootusel lagunes mängujalats juba 33 sekundi järel

Üliandekat Williamsoni peetakse juba praegu LeBron Jamesi mantlipärijaks. Kahekordne NBA-meister Kevin Durant on nimetanud talendikat mängijat lausa põlvkonna parimaks. Veel ülikoolikorvpalli mängival Williamsonil on juba praegu sedavõrd suur menu, et tema mängupiletid müüakse maha nagu soojad saiad. Nii näiteks käis Williamsoni jaoks kurvalt lõppenud mängu vaatamas ka USA ekspresident Barack Obama. Duke'i mänge on käinud vaatamas ka poksistaar Floyd Mayweather ning NBA legend LeBron James.