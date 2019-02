Poolast minema pääsenud Konstantin Vassiljev liitus Floraga

Kui läinud nädala alguses teatas Poola kõrgliigaklubi Gliwice Piast, et on poolte kokkuleppel lõpetanud lepingu 34-aastase Eesti jalgpallikoondise sangari Vassiljeviga, siis täna teatas Flora, et Premium liigas 124 mänguga 50 väravat löönud poolkaitsja jätkab oma karjääri Flora särgis, vahendab klubi koduleht.

«Flora on Eesti suurim klubi ja oli väga atraktiivne, et mulle sellist võimalust pakuti. Kõik sujus väga kiiresti ning ootan hooaega suure huviga! Viimastel aastatel on võitlus esikolmikus olnud väga põnev ning loodetavasti saab nii ka edaspidi olema. Minu ülesanne aidata oma uut klubi nii kõrgele ja kaugele kui võimalik,» jagas Vassiljev esimesi muljeid.

«Ma arvan, et kõige tähtsam on väljakul tõestada, et olen jätkuvalt mängimiseks valmis ning saan oma kogemustega meeskonda toetada,» lisas ta.

Alates 2014. aastast Poola kõrgliigaklubide Gliwice Piasti ja Jagiellonia Bialystoki hingekirja kuulunud Vassiljev on varasemalt mänginud ka Sloveenia ja Venemaa kõrgliigades. Premium liigas kandis ta aastatel 2003-2007 FC Levadia särki.

Eesti koondise debüüdi tegi Vassiljev 2006. aasta mais Uus-Meremaa vastu. Tänaseks on koondise raudvara saldosse kogunenud 110 mängu ja 23 väravat, millega ta on koondise kõigi aegade väravalööjate edetabelis Andres Operi ja Indrek Zelinski järel kolmandal kohal. Aastatel 2010, 2011 ning 2013 valiti Vassiljev Eesti aasta jalgpalluriks.

Klubi presidendi Pelle Pohlaku sõnul on Vassilijevi lisandumine klubile oluliseks täienduseks. «Mul on väga hea meel, et FC Floraga on liitunud pikaaegne Eesti koondise raudvara. Tema ühinemine annab nii väljakul kui ka selle kõrval meile kahtlemata kogemust, mis on kogunenud üheteist võõrsil veedetud aasta jooksul,» lausus Pohlak.