«Meie õigusruumis antidoping ei ole kriminaliseeritud, seal on. Milliseid süüdistusi esitatakse keelatud meetodeid kasutades on üks tegu, aga millist kuritegu seal on sooritatud, selle kohta ei ole avalikku infot antud. Välja arvatud see, et tegemist on organiseeritud kuritegevusega,» lausus ta.