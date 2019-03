Eesti ajalehed Alaverile (ja Tammjärvele) ei halasta

Sel nädalavahetusel lähevad inimesed üle Eesti hääletuskastide juurde, et otsustada, kes juhivad järgmised neli aastat meie kõigi elusid. Ometi on valimised Eestis praegu pika puuga teisejärguline uudis. Teema number üks on kõikjal doping, täpsemalt Karel Tammjärve ülestunnistus, et temale andis dopinguarsti kontakti meie murdmaasuusatamise tippu viinud treener Mati Alaver.