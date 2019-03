Norralane jäi dopinguga vahele

Norras sündinud Helgemo puhul on tegemist Monacot esindava profimängijaga. Kuid erinevalt tavapärastest dopinguskandaalidest ei kasutanud Helgemo keelatud aineid oma kaardimängu oskuste parandamiseks. Vähemalt nii ütles rahvusvahelise alaliidu peasekretär David Harris.

«Ta ei saanud väga hästi aru, kuidas ained tema kehasse jõudsid,» ütles Harris. Lõpuks käis Helgemo letti selgituse, et proovis ravimitega, mille kooslusest ta täpselt ei teadnud, oma kaalu kontrollida. Need ravimid oli ta saanud sõbralt, kes on kulturist.