Jürgen Klopp: nüüd on pinged Manchester City peal

«Kes tahaks olla märtsi alguses liigatabeli liider? See võib küll tunduda hea olukorrana, aga palju mänge on veel mängida, otsustatud pole ju midagi,» lausus nüüdseks teisel kohal paikneva Liverpooli peatreener Klopp.

«Mulle sobib see, et peame City kinni püüdma. Oleme kogu hooaja ees olnud, nüüd otsustavate kohtumiste ajaks oleme saanud jälitaja rolli. Suuremad pinged on nüüd just Manchester City peal,» arvas Klopp.

«Võitleme hooaja lõpuni välja iga palli nimel väljakul. Soovime City surve all hoida, nemad tiitlikaitsjana on soosikud, sest kõik eeldavad, et nad suudavad ka sel aastal tiitli võita. See paneb neile lisapingeid peale,» lausus Klopp.