Tänak Mehhiko MM-ralli teisest kohast: see näitab, kui tugevad me oleme

«Oli hea nädalavahetus. Mehhiko ralli oli väga keeruline ralli: raske nii auto, rehvide kui ka sõitjate jaoks. Ma usun, et saime hästi hakkama ning olen väga õnnelik, et suutsime vigu või probleeme vältida. See näitab, kui tugevad me oleme,» rääkis Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel.