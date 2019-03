PM Korsikal. Järveoja: lehmakari teel on korraldajate tegemata töö

«Täiesti seisma me ei jäänud, aga kuna sõitsime suure hooga, pidime päris kõvasti pidurdama. Terve kari oli neid. Tegime mõistlikult, et ei hakanud kuskilt läbi pressima, ootasime, et kõik lähevad üle tee ning saime oma sõitu jätkata,» kommenteeris Tänaku kaardilugeja avakatse seika lehmadega.

Kas eestlastel on lootust ka aega tagasi saada? «Nagu öeldakse, force majeure, neid olukordi tuleb ette. Andsime tiimile küll ülesande, et nad võrdleksid meie esimest ja teist läbimist ning vaataks, palju me tolle väikese lõigu peal aega kaotasime. Iseenesest on ju lehmad korraldajate tegemata töö ka, et pole ohutus tagatud. Ma pole veel tiimipealikega arutanud sellel teemal, aga eks see on mõne sekundi lugu. Kõik on veel lahtine, poodiumikohtadele käib kõva võitlus,» lisas Järveoja.

Rallipäeva teisel läbimisel olid eestlased veidi ettevaatlikumad, sest auto üks amort ei töötanud nii nagu peab. «Iseenesest sõiduomadusi ta ei mõjutanud, aga võib-olla mõnes kohas lõigates pidi ettevaatlikult sõitma,» ütles Järveoja mittetoiminud amordi kohta.