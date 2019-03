PM Korsikal. Kuuendana lõpetanud Tänak: Toyota veljeprobleemi jätkumine tuli ka meile üllatusena

«Peame veel vaeva nägema, meil on ikkagi mingi veljeprobleem. Suudame muidu autoga rohkem või vähem kõikides oludes konkurentsis olla. Mingid pisidetailid on vaja veel lahendada,» rääkis Tänak pärast ralli lõppu.

«Eks me lootsime, et probleemid on lahendatud. See tuli meile üllatusena, et see ei ole nii, aga kindlasti töötame edasi ja lahendame selle probleemi. Ülejäänud auto on väga hea,» rääkis Tänak Toyota põhiprobleemist.

«Oli kahju näha, mis Elfyn Evansil juhtus, ta oli seda võitu väärt, ta tegi tugeva esitluse. Ralli pole kunagi enne läbi kui ta on läbi, täna on nii, et ta pidi hästi teenitud võidu ära andma. Eks see oli midagi taolist nagu meil aastaid tagasi Poolas,» tundis Tänak konkurendile kaasa.

Kuna Evansi ebaõnne tõttu möödusid punktitabelis Tänakust nii Neuville kui Ogier, stardib Tänak järgmisel MM-etapil Argentinas esimesel päeval rajale kolmandana. «Kuna Neuville ja Ogier läksid meist üldarvestuses mööda, on meil Argentinas vähemalt kaks autot ees. Muidu oleks ise pidanud hakkama teed puhastama. Oleme Argentinas tõestanud, et suudame konkurentsis olla. Tundub, et tuleb kiire ja sile ralli, sellised teed peaksid meile sobima.»

Tagasilöögid käivad tippspordi juurde ning aastatega on eestlane endale paksema naha kasvatanud. «Rallisid on tore võita, aga meie siht on suurem kui rallivõite noppida. MM-tiitel on meie põhifookus. Eks ma üritan olla nii rahulik kui võimalik. Iga sportlane teab, et kui oled millegi jaoks palju valmistunud ja vaeva näinud ning see käest võetakse, on valus. Suurt pilti vaadates käib see eluga kaasas.»