Kimi Räikkönen: uued reeglid vormel 1 sarjas tegid võidusõidu põnevamaks

Räikkönen saavutas avaetapil austraalias kaheksanda koha, Bahreinis suutis ta tõusta veel koha võrra kõrgemale seitsmendale kohale. Soomlane ise usub, et sel hooajal on vormel 1 sari põnevam kui varem.

Peamiseks põhjuseks on see, et uus aerodünaamika eesotsas laiema esitiivaga aitab sõitjaid väga palju. «Ma tõesti usun, et nüüd on kellegi tuules sõita lihtsam, mis teeb võidusõidu põnevamaks,» lausus Räikkönen Autospordile.