Video: Amsterdami Ajax avaldas Juventusega mängu eel eepilise video

Nii nagu teenis sotsiaalmeedias palju tähelepanu Ajaxi video enne mängu Madridi Realiga, on vutifännid üles leidnud ka seekordse video, mille võib lühidalt kokku võtta järgnevalt: neid ei huvita, et nad on autsaiderid, nad lähevad mängu võitma.

Ajaxi peatreener Erik ten Hag ütles enne tänast mängu, et Amsterdami klubi edu Meistrite liigas on igati tervitatav. Seda ka neutraalse vutifänni vaatevinklist. «Meie edust võidab kogu liiga. On ju hea, kui igal aastal ei mängi veerandfinaalides samad võistkonnad. Jalgpallifännid ei taha kogu aeg ühtesid ja samu meeskondi näha. Jalgpall peab inimesi üllatama ning mul on hea meel, et oleme seda suutnud,» ütles Ten Hag.