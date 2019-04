Galerii: Pärnu võitis kindlalt ka teise veerandfinaalmängu, Raplal selg vastu seina

Võitjate parimana viskas Demetre Rivers 21 punkti. Justin Alexander Alston ja Mihkel Kirves kogusid kaksikduubli, kui viskasid vastavalt 14 ja 13 punkti ning said kätte võrdselt kümme lauapalli. Rapla ridades tõi Hunter Mickelson resultatiivseimana 13 punkti, Sven Kaldre arvele kogunes 12 silma.

Veerandfinaalseeria kolmas kohtumine on kavas teisipäeval algusega kell 19 Raplas. Poolfinaalis ootab seeria võitjat valitsev Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo. Teises veerandfinaalseerias Tartu Ülikooli ja Tallinna Kalev/TLÜ vahel on seis 1:1 viigis. Sealne kolmas vastasseis on kavas kolmapäeval algusega kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones.