M-Spordi WRC-pealik: Elfyn suudab võidelda kolme peamise tiitlinõudlejaga

Märtsi lõpus peetud Korsika asfaldirallil hoidis kuni viimase kiiruskatseni esikohta M-Spordi meeskonna sõitja Elfyn Evans, kuid rehvipurunemine punktikatsel jättis ta karjääri teisest etapivõidust ilma ning lõpuks jäi Ford Fiesta WRC-masinaga kihutav britt napilt poodiumile, edestades neljanda koha saanud Dani Sordot (Hyundai) 11,8 sekundiga. Hooaja esimese rallivõidu teenis aga Hyundai ridades kihutav Thierry Neuville.

«Olles tõestanud meie potentsiaalset kiirust ja tugevust, ootame kõik, et näha, mida suudame Argentinas korda saata. Oleme väga huvitatud kolmandast järjestikusesest poodiumikohast ning see on ka meie peamine eesmärk järgmiseks nädalavahetuseks,» rääkis M-Spordi tiimipealik Richard Millener pressiteenistuse vahendusel.

«Tõsi, me polnud siin (Argentinas – toim) eelmisel aastal eriti tugevad, kuid oleme selle parandamiseks kõvasti tööd teinud,» tunnistas Millener. «Argentina on Elfyni jaoks päris eriline koht ning tema esitus Korsikal näitab, et ta suudab võidelda kolme peamise tiitlinõudlejaga (Thierry Neuville’i, Sebastien Ogier’ ja Ott Tänakuga – toim),» lisas ta oma hoolealuse kohta.

MM-sarja üldarvestuses 43 punktiga neljandat kohta hoidev Evans on Argentina ralli eel samuti ootusärev. «Ma olen alati nautinud Argentina rallit. Sealsed fännid on hämmastavad ning nad muudavad seal võidukihutamise minu jaoks väga eriliseks. Argentinas sain 2015. aastal esimese poodiumikoha ning olin 2017. aastal lähedal võidule,» meenutas 30-aastane Evans, kes jäi mäletatavasti tunamullu dramaatilisel moel kõigest 0,7 sekundiga alla Neuville’ile.

«Eesmärk on jõuda Argentinas taas poodiumile. Võitlus on praegu erakordselt tugev ning ütlen ausalt, et olime siin eelmisel aastal raskustes, aga olen enesekindel meie tehtud ettevalmistuste osas ning kui kõik läheb plaanitult, siis ma ei näe põhjust, miks me ei võiks võidelda järjekordse tipptulemuse nimel,» seadis mullu kuuenda koha saanud Evans eesootavaks etapiks kindla eesmärgi.

Autoralli MM-sajas ootab sõitjaid järgmisena ees nii-öelda Lõuna-Ameerika turnee, kuna esmalt on 25.–28. aprillini kavas Argentina ralli ning siis kohe 9.–12. mail esimest korda WRC-kalendrisse kuuluv Tšiili ralli. Mõlemad etapid sõidetakse kruusasel pinnasel.

MM-sarja üldseis sõitjate arvestuses:

Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis WRT) 82 punkti Sébastien Ogier (Citroën Total WRT) 80 Ott Tänak (Toyota Gazoo Racing WRT) 77 Elfyn Evans (M-Sport Ford WRT) 43 Kris Meeke (Toyota Gazoo Racing WRT) 42 Esapekka Lappi (Citroën Total WRT) 26

MM-sarja üldseis tootjate arvestuses: