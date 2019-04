BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond jõudis VTB Ühisliigas esimest korda play-off’i, ning seda väga kindlalt, sest punase joone alla jäävad meeskonnad on vähemalt kolme võidu kaugusel. Lisaks umbes 200 000 eurot preemiat toovale tulemusele on sageli saanud näha suurepärast mängupilti ning päris paljud mängijad asuvad Ühisliiga statistikatabelite eesotsas. Kas tegemist on kõigi aegade parima Kaleviga?