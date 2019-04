7 põnevat fakti Kontaveidi ja Kvitova tänase Stuttgardi turniiri finaali eel.

1. Tšehhitar Petra Kvitovale on see juba 36 WTA turniiri finaal. Võitnud on ta neist koguni 26. Eestlanna on jõudnud oma viiendasse finaali. Oma ainsa WTA tiitli võitis Kontaveit Hollandis s-Hertogenboschi muruväljakul Ricoh Openil 2017. aastal.

2. Järgmisel nädalal naiste tennise edetabelis maailma teiseks numbriks tõusval Kvitoval on karjääri jooksul auhinnaraha kogunenud 29,5 miljonit dollarit, sellest käimasoleval hooajal 2,1 miljonit edollarit. Kontaveidi vastavad numbrid on 3,4 miljonit ja 600 000 dollarit.

3. Eestlanna on endast kuus aastat vanema Kvitovaga kohtunud viis korda ning seis on võitudega 3:2 tšehhitari kasuks. Seejuures kuulub viimane võit eestlannale, kes sai aasta alguses Brisbane'i turniiri kaheksandikfinaalis 7:5, 7:6 (1) võidu. Liivaväljakutel on omavaheline seis 1:1. Mullu Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel võidutses Kontaveit 7:6 (6), 7:6(4). Kolmes matšis on tänased finaalivastased selgitanud võitja kolmesetilises mängus, neli viimast kiiret lõppmängu on võitnud eestlanna.

4. Kui Anett Kontaveidi karjäär on kulgenud ilma suuremate traumade ja tagasilöökideta, siis Kvitoval on olnud hetki, mis oleks võinud tema karjääri lõpetada. 2016. aastal enne jõuluaega langes ta oma kodus noarünnaku ohvriks. Noahoobid tabasid tema vasakut mängijakätt. Järgnes viiekuuline mängupaus.

5. Mõlemal mängijal on kirjas ka Stuttgardi turniiri rekordid. Kvitova on Stuttgardis läbi turniiri ajaloo võitnud kõige rohkem mänge (22), Kontaveidi 6:3, 6:2 võidumäng venalanna Pavljutšenkova oli aga käimasoleva turniiri lühim (58 minutit).

6. Kui Kontaveit jahib oma karjääri 10ndat võitu TOP 10 mängijate üle, siis Kvitoval on tänavu TOP20 mängijate vastu kirjas viis võitu ja kaks kaotust.