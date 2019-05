Unicsi suur pidupäev Kaasanis, Kalev üritab kodus uuesti

Reedel oli Kalev pikka aega heidelnud Unicsiga võrdselt ning just Lewise väljalangemine oli siis üks otsustavaid tegureid. Unicsile piisas sellest, et Kalevil rünnakul jäi üks tähtis käik vähemaks. Too mäng näitas, kui palju erinevad Kalev ja Unics ning kui hapral jääl Eesti esiklubi tegelikult (just Ühisliigas) sammub.