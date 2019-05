Manchester United on loobumas miljoneid maksnud Anthony Martialist

Martial oli 2015.aastal maailma jalgpalli tõusev täht, kellest Manchesteris oodati palju. Täna, neli aastat hiljem, nähakse mehe tulevikku hoopis teises valguses. Küsimus on selles, et kes teda üldse tahab, kellele teda müüa ja millise hinnaga?

Manchester United sooviks Martiali asendada uelslase Gareth Bale`iga, kes ei saa Madridi Reali loots Zinedine Zidane`i käe all Hispaanias just kuigi palju mänguaega. Kummalisel kombel on Bale see, kes ei taha veel Realist lahkuda.