Kiireid samme maailma tipu suunas tegev Eesti kikkpoksija astub taas lahingusse

"Võitlejana tundub ta olevat agressiivne ja videost oli näha, et kasutab väga palju madalaid jalalööke. Kahjuks pole tema kohta palju materjali, aga tuleb hakkama saada sellega mis on."

Sel aastal on Asturil kirjas kaotus ja kaks võitu. "Viimati võistlesin ma aprillis Duel Fight Series üritusel, kus ma võitsin Hiina koondist esindanud Bo Fufani. Fufan oli väga kogenud võitleja, kellel oli kõvasti rohkem kogemusi, aga suutsin ta üle kavaldada oma liikuva stiiliga. Võistlusgraafik on tihe ja ega midagi uut leiutama enne laupäeva hakata ei saa. Oleme jälginud treeneriga sama süsteemi, mis toimis Yakuzal ja Duel Fight Seriesil, kuna need on meie arvates mu parimad esitused olnud. Arvan, et vigade kallal saan rohkem vaeva näha suvel, kui võistlusi nii palju ei ole."

Laupäevaseks suurürituseks on Astur treeninud Edvin-Erik Kibusega, kes kolmeaastase vahe järel taas ringi astub. Kibus kohtub laupäeval Hendrik Themasiga. "See on väga huvitav madin. Treenin ise praegu palju Kibusega ja olen kindel, et Edvin võtab selle ära. Ta on pidanud maha matše maailma tippudega ja võistelnud kikkpoksi suurimates sarjades. Arvan, et Kibus võidab kohtunike otsusega 3:0."