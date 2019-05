Reinbok: esimene poolaeg oli Kalev/TLÜ kontrolli all

«Esimene poolaeg oli Tallinna Kalevi kontrolli all. Olime pehmed, vastane domineeris lauavõitluses,» tõdes Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok. «Me poleks tohtinud loota sellele, et meil on pikem pink, küll tuleb. Pärast poolajajutte alustasime teist poolaega nii, nagu tulnuks mängida algusest peale.»