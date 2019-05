Nimekiri: 22 klubi on järgmiseks hooajaks kindlustanud koha Meistrite liiga alagrupiturniiril

Itaalia (2 + 2 selgumisel): Torino Juventus ja Napoli. Ülejäänud kaks otsepääset selguvad eeoleval pühapäeval, kui Itaalia meistriliiga viimases voorus heitlevad nendele kohtadele Atalanta (66 punkti), Milano Inter (66), AC Milan (65) ja AS Roma (63).

Venemaa (1 + 1 selgumisel): Peterburi Zenit. Teist otsepääset jahivad Moskva Lokomotiv ja Krasnodar. Üks voor enne Venemaa meistriliiga lõppu on mõlemad meeskonnad kogunud sama palju punkte, ent omavahelised mängud, mis on sealses liigas esimene viigimurdja, on paremini õnnestunud Lokomotivil.