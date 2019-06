Video: Mart Poom meenutab karjääri tipphetki Inglismaa kõrgliigas

«On tore, et tagasi tulles tuntakse sind ikka ära.Tunnen ka ise mõnda inimest ning mäletan vana head staadionit. Kõik mälestused tulevad tänu sellele tagasi. On tore, et inimesed mind siin endiselt mäletavad. Viimati sain siin käia kolm aastat tagasi, nüüd oli mul taas võimalik oma endist koduklubi külastada ja Derby võitis, nii et tänane päev on päris hea olnud,» rääkis Poom sissejuhatuseks.