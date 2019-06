PM Saksamaal. Martin Reim: väga suur tõenäosus, et mõni mees pidas lahkumismängu

Martin, ütlesid ERR-i intervjuus, et istusid pingil ja nautisid sakslaste mängu. Peegeldas see medali ainsat külge või oli teine veel?

Loomulikult oli see öeldud läbi huumoriprisma ja natuke teise külje alt tegelikult. Mõned Saksamaa tugevused suutsime kinni panna, aga neil olid kohe võtta teised ja kolmandad lahendused. Panime liinide vahed kinni, toodi pall kohe liini taha. Tõstsime poolkaitsjad natuke kõrgemale, nõelati jällegi liinide vahele. Ikka ja alati leiti need kohad.

Peab veel analüüsima, aga kindel on see, et me ei surunud oma kaitseliiniga nende ründajaid piisavalt lähedalt ja agressiivselt. Jäime hätta nii söödu- kui liikumiskiiruses, samuti üks ühe vastu olukordades.

Kas sa nägid mängijates piisavalt tahtejõudu?

Olen ise selliseid mänge mänginud. Tean, et teatud hetkel on jalg nii pehme, et… Kui üks mängija jõuab pressingut tegema ja teised ümberringi ei jõua, siis on probleem ja hakkab kohe hargnema. Meil on võrdlus mängust Belgiaga (Eesti kaotas 1:8 – toim). Täna oli Saksamaa söödukvaliteet veel kordades kvaliteetsem ja mitmekesisem. Kasutati täpselt seda, mida vaja oli ja sooviti.

Kas olid vaheajal rahulik või käratasid täiest jõust?

Üritasime alustada teist poolaega nii-öelda 0:0st. Tegime mõned parandused. Rääkisime, et ei tohi nii ära vajuda.

Karjun siis, kui ma näen, et keegi ei viitsi väljakul tööd teha. Tean neid poisse, täna ei olnud selles küsimus. Vastane oli lihtsalt nii palju kvaliteetsem.

Kas oled Aivar Pohlakuga jätkamisest või mittejätkamisest juba rääkinud?

Ei ole. Aga teate, ma olen terve elu Eesti jalgpallis olnud ja olen tõesti valmis tegema seda, misiganes Eesti jalgpallile kasulikum on. Kui mu töökoha kaotusest muutub Eesti jalgpall ja mängijad paremaks, siis olen sekundipealt selleks valmis. Kui mu abi on vaja, olen valmis tegema kõik, et säärased hetked üle elada, teile siin otsa vaadata, kanda vastutust ja kuulda kriitikat. Ma tõesti tegelikult ei mõtle sellele.

Martin, vabanda, aga mul on tunne, et sul on kergelt nutt kurgus tegelikult.

Ei, seda mitte. Mul on kurb ja valus, et nii suure kaotuse saime. Aga ma oskan ka olla väga realistlik. Selline ongi tasemevahe. Ma ka unistasin, et äkki suudame võimalikult kaua hoida 0:0 ja mine tea, mis juhtub. Väljakul selgus, et mängisime natuke vales liigas, arvestades, millises vormis meie mängijad praegu on.

Meil on rasked ajad. Panin väljakule kõige kogenumad vennad, et otsused saaks vastu võetud võimalikult kiirelt ja targalt. Tagantjärgi targana: võib-olla pidanuks ikkagi andma noorematele võimaluse…

Kas täna võis olla mitme mehe sisuline lahkumismäng?

Ma loodan, et see ei ole Kostja. Teda on meil kindlasti vaja. Aga mõni muu mees… Oleneb, kes septembris treener on.

Oletame, et sina oled.

Kui mina, siis jah, väga suur tõenäosus. Selline on tänane seis. Mõned mehed olid oma mängulise vormiga puhkusel. Septembris võib olukord olla teine. Siis mängime Valgevenega kodus, mis on meie tõehetk. See on meie liigast vastane.

Kas raskem oli edasi minna pärast Belgia 1:8-t või nüüd?

Belgias läksime taktikaga täiesti alt. See ei ole täiesti selge. Püüdsime võõrsil nii tugevat vastast suruda. Sai kohe ja kiiresti selgeks, et see ei toimi. Täna olid plaanid hoopis teistsugused. Ka see ei toiminud. Mõlemad olukorrad on rasked. Aga väikses riigis tuleb neid kahjuks ette. Õnneks kaotasime Saksamaale, kes ka teisi loputanud. Mis pole mõistagi vabandus.

Kas tunned, et suudad meeskonda motiveerida siit uuesti tõusma?