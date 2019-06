Ott Tänak: olen väga pettunud, et sellised asjad meiega endiselt juhtuvad

«Katse väga varajases faasis juhtus roolivõimuga midagi väga imelikku, roolivõim lukustus. Mõnda aega seisime liikumatult ning võitlesime kõvasti, et saada roolivõim taas tööle. Kuidagi suutsime liikuma saada ning katse läbida, aga mõistagi kaotasime palju aega ning sinna läks see võit,» kirjeldas Tänak punktikatsel aset leidnud fiaskot.

«Meeskond tegeleb selle probleemi uurimisega. Tegu on sama roolivõimu rikkega, mis tabas Jari (meeskonnakaaslane Jari-Matti Latvala – toim) reede õhtul. Juhtus midagi, milleks me polnud valmis. Olen väga pettunud, et sellised asjad meiega endiselt juhtuvad, aga olen kindel, et meeskond näeb kõvasti vaeva, et vältida neid probleeme,» ütles eestlane.

Tänak tunnistas, et tunneb ennast pettununa, kuid tal on samal ajal meeskonnast väga kahju. «Kõik pingutasid selleks ralliks väga palju ning kui kaotada lõpuks sellise probleemiga, mis on juba kellegi teise autoga juhtunud, siis on tõeliselt kahju,» tõdes Tänak.

Olenemata pettumusega lõppenud Sardiinia rallist tõusis Tänak MM-sarja üldarvestuses 150 punktiga üldliidriks, edestades nelja silmaga kuuekordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd (Citroën) ja seitsme punktiga Thierry Neuville'i (Hyundai).

«Muidugi võitleme kõvasti edasi, ehkki seni on olnud keeruline hooaeg. Üldine olukord on palju parem, kui see oli eelmisel aastal samal ajal, seega peame olema kuidagi nendest probleemidest üle ning uuesti järje peale saama,» sõnas saarlane, kes püüab nüüd mõnda aega autorallist eemal olla ning veidi puhata.

Autoralli MM-sarja üheksas etapp Soome ralli on kavas 1.–4. augustini.

MM-sarja üldseis (8/14)

Sõitjad:

Ott Tänak (Toyota) 150 punkti Sebastien Ogier (Citroën) 146 Thierry Neuville (Hyundai) 143 Elfyn Evans (M-Sport) 78 Teemu Suninen (M-Sport) 62 Kris Meeke (Toyota) 60 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 56 Dani Sordo (Hyundai) 52 Esapekka Lappi (Citroën) 40 Jari-Matti Latvala (Toyota) 40 Sebastien Loeb (Hyundai) 39

Meeskonnad: