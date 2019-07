Ott Tänak ja Martin Järveoja on autoralli MM-sarjas pärast hooaja esimest poolt 150 punktiga sarja liidrid, edestades Sebastien Ogier'd nelja punktiga ning Thierry Neuville'i seitsme punktiga. Kuidas on see Tänakul õnnestunud vaatamata tagasilöökidele? Vaata rallisaadet täna kell 20.30.