Rogic eurosarja lahingu eel: pinge on privileeg, millega on võimalik mänge võita

Eelmise mängus järeldustest rääkides rõhus Rogic, et seekord peab mängijatel olema tohutult enesekindlust. «Mängijad peavad olema julged ning loomingulised, et meile sobiv tulemus ära vormistada.»

Küsimusele, et kas peatreener või meeskond üldiselt tunneb ka pinget või võidukohustust ütles Rogic, et pinge on jalgpallis privileeg, millega on võimalik mänge võita ning imelisi tulemusi korda saata.