Tour de France: Ewan võttis ülinapi etapivõidu, eestlased säilitasid positsioone

Rein Taaramäe (Total Direct Energie) lõpetas etapi samuti grupis 38. kohal, Tanel Kangert (EF Edcation First) kaotas võitjale 19 sekundit ning oli etapi lõpus 70. kohal. Kokkuvõttes on Taaramäe 38. kohal, kaotust liidrile on kogunenud 23 minutit ja 8 sekundit, Kangert on üldarvestuses 61. kohal, kaotust Alaphilippe'ile on 39 minutit ja 7 sekundit.