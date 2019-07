Klopp: ma olen täielikult Liverpoolile keskendunud

Liverpool kaotas Manchester Cityle Inglismaa kõrgliiga tiitli ning proovib see aasta uuesti konkurentsis olla.

Klopp usub, et Manchester City on taaskord favoriit, kuid lisab, et keskendub ainult enda tiimi ettevalmistusele praegu.

«Ma olen täielikult Liverpooli peale keskendunud,» sõnas Klopp Liverpooli hooajaeelsel tuuril USAs.

«Oleks tore, kui me suudaks jälle Manchester City läheduses olla, sest ainult nii on võimalik neist mööda saada. Ilmselgelt on nemad jälle suurfavoriidid. Mul ei ole sellega mingit probleemi.»

«Nad on väga heas seisus, mida näitaks ka eelmine hooaeg. See näljasus ja sihikindlus, mida City eelmine hooaeg näitas, oli muljetavaldav.»

«Ma ei usu, et nad oleksid ilma meieta saanud 98 punkti ja meie ilma nendeta ei oleks saanud 97 punkti. Me survestasime üksteist terve hooaja ning tänu sellele suured punktisummad tulidki.»

Liveprool lõpetas 25 punkti eespool kolmandal kohal lõpetanud Londoni Chelseast, kuid Klopp usub, et ülejäänud liiga hakkab vahet väiksemaks tegema.

«Kõik tiimid alustavad uuesti. Manchester united tegutseb aktiivselt üleminekuturul, Arsenal soovib koosseisu tugevdada. Chelseal on küll üleminekukeeld, aga nad toovad noori laenult tagasi. Kui on üks tiim, keda üleminekukeeld ei mõjutaks, siis see oleks City, sest neil on väga tugev koosseis.»

«Kuigi keegi ilmselt ei taha seda kuulda, siis Everton on aastatega koosseisu tugevdanud. Nad on toonud meeskonda häid mängijaid ja neil oli juba eelmine hooaeg hea tiim.»