Hamilton enne Saksa GP-d: ma austan Vettelit tohutult ning usun, et ta tuleb tugevamana tagasi

Vettel on lähiminevikus teinud mitmeid vigu, viimane oli Briti GP-l, kui mees sõitis Max Verstappenile tagant sisse, vahendab BBC.

«Inimesed võivad vigu unustada. Mina mäletan teda kui neljakordse maailmameistri ning väga raske vastasena. Teda on vaja austada ning eeldada, et ta tuleb paremana tagasi,» sõnas Hamilton.

Hamilton on viimasel kahel hooajal Vetteli eest tiitli ära napsanud. Vettel on küll hooaegu hästi alustanud, kuid tiimi vorm on aasta teises pooles ära vajunud.