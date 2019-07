Olümpia pronksmedalisti süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Nii Ungari koondis kui Rahvusvaheline Ujumisliit kinnitasid, et sportlane on praeguseks vahi alt vabanenud, kuid ei tohi 10 päeva jooksul Lõuna-Koreast lahkuda.

«Ungari Ujumisliit ja Koreas asuv Ungari saatkond teevad omalt poolt kõik, et Tamas Kendresi juhtum saaks kiirelt lahenduse,» seisis liidu avalduses.

«Uurimise käigus on sportlane küll eitanud kõiki süüdistusi, kuid kui need peaksid olema tõesed, siis astub Ujumisliit vastavad sammud. Me austame inimväärikust ja häid kombeid ning ootame seda ka sportlastelt, kes Ungarit esindavad.»