Tallinna Ironmani võistlejad teevad maakerale peale rohkem kui viis ringi

Selleks, et nädalavahetusel triatlonil osalevad sportlased saaksid üritust nautida, annab oma panuse ligi 1000 vabatahtlikku ja professionaalset liiklusreguleerijat. Selleks, et ujujatel oleks 3,8 kilomeetri läbimine turvaline, on kohal 82 päästjat, 6 mootorpaati, 4 jetti ning 51 süsta ja SUPi-lauda.