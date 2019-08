Nõlvak – Tiisaar kaotasid EMil ka teise kohtumise

Esimene geim kulges pikalt tasavägiselt, veidi enne lõppu suutsid tšehhid mõnepunktilise eduseisu sisse teha, aga päris geimpalli eel said meie poisid vahe taas minimaalseks. Ometi geimi päästa ei õnnestunud ja nii jäid Kusti ja Mart kaotusseisu 0:1. Teises geimis oli Eesti paari mäng algusest lõpuni palju kindlam ja geimivõit tuli ülekaalukalt 21:14. Kolmandas ja otsustavas geimis oli mäng uuesti tšehhide kontrolli all ja ootamatult kindel geimi- (15:6) ja sellega ka mänguvõit 2:1 Tšehhi paarile, vahendab volley.ee

G-alagrupi teises kohtumises võitis Austria paar Ermacora - Pristauz Poola paari Kantor - Losiak ja see tähendab, et pärast kahte vooru on selles alagrupis kõigil peale meie paari võit kirjas. See tähendab ühtlasi, et Nõlvak - Tiisaare homne mäng (algab kell 11:30) austerlaste vastu otsustab, kes saab selles alagrupis 3. koha ja koos sellega õiguse jätkata vaheringis heitlust EMi kõige kõrgemate kohtade nimel.